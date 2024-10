In Noord-Holland (Broek in Waterland en Gaft) zijn twee bejaarde vrouwen (respectievelijk 81 en 86) opgelicht door een bankmedewerker. "De man heeft identieke signalementen als bij de vorige oplichtingszaak: een getinte huidskleur, donkere ogen, volle lippen en opnieuw: de bovenlip is voller dan zijn onderlip. Hij heeft een dikke, brede neus en donkere wenkbrauwen. De politie verwacht dus dat het gaat om één verdachte, weet jij iets?"

De vraag is natuurlijk: is dit één en dezelfde bankmedewerker?

A) Ja dit is één bankmedewerker

B) Nee dit zijn twee bankmedewerkers

C) Dit is helemaal geen bankmedewerker

D) Combinatie van A en C

E) HALLO OMA EEN BANKMEDEWERKER KOMT UW PINPAS NIET HALEN

F) Combinatie van A, C en E

