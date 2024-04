De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: deze laffe borrelaar heeft een 83-jarige mijnheer opgelicht. Klassieke truc: bankmedewerker, koerier komt je pas halen, geef voor de zekerheid je pincode en al die bejaarden gaan er met boter en suiker in. DIE BANKMEDEWERKER IS GEEN BANKMEDEWERKER DIE POLITIEMAN IS GEEN POLITIEMAN DIE WHATSAPPER IS NIET UW DOCHTER HOE VAAK MOETEN WE DIT NOG ZEGGEN