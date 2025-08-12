Door de NOS vooropgesteld: "Eergerelateerd geweld is zeker niet voorbehouden aan islamitische culturen." Maar, 't begint wel op te vallen! Het bovenstaande vermiste slachtoffer werd vorige week door de politie beschreven als "vrouw (24), slank, Syrisch, droeg op 7 augustus een zwarte djellaba met witte strepen aan de zijkant en witte/lichtkleurige sneakers." Ze werd op 7 augustus voor het laatst gezien in Al-mere. De verdachte van haar mogelijke ontvoering wordt beschreven als "Omar Alhamad (34), stevig, kort, donker haar, licht tot lichtgetinte huidskleur, Syrisch". En mogelijk had hij dus al een inreisverbod. De Telegraaf schrijft: "Opmerkelijk is dat een man met dezelfde naam en hetzelfde geboortejaar als Alhamad op 12 maart 2024 een inreisverbod van twee jaar voor Nederland kreeg opgelegd van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid." Volgens ingewijden tegen De Telegraaf is hij het land mogelijk allang ontvlucht, en houdt de politie er rekening mee dat de vrouw gedood is. "De politie gaat sterk uit van een ernstig misdrijf en vreest voor het leven van de Syrische vrouw. Meerdere bronnen van De Telegraaf melden dat de man mogelijk de grens over is gevlucht. De politie Midden-Nederland wil dat niet bevestigen. Insiders melden dat de kans reëel is dat hij in Duitsland zit, of zelfs zijn geboorteland Syrië heeft weten te bereiken." En verder volstrekt ongerelateerd hoor, maar nu Syrië weer onder soennitisch bewind staat en nagenoeg alle Syrische vluchtelingen soennitisch zijn, waarom zijn ze hier dan eigenlijk überhaupt nog?