OnS GrOoTsTe BuUrLaND Venezuela is een paar uurtjes overlopen door Mijnheer Trumpie, die de lokale dictator slash drugsdealer Maduro aan zijn oor heeft meegetrokken voor een prettig verblijf in een Amerikaans cachot, wegens achterlandje Venezuela verpatsen aan Iran, Rusland en China. Half Nederland helemaal over de pis want iedereen was opeens weer deskundig inzake internationaal recht, drugs, drones en olie. Plusdaarbij zijn die Caribische roversnesten de favo hang-outs van tout bekend Nederland alsook een ideale tropiese bestemming voor pluche-politieke baantjesjagers (Hoi Ed Nijpels, Hoi Van Huffelen). Om het hier in Nederland toch maar vooral niet over de desastreus verlopen jaarwisseling te hebben, zijn de BABBELTAFELS vanavond ingelast terug van hun winterslaap. Want HUIS & HAARD moet nou eenmaal verdedigd worden, als die Venezolanen de Amerikaanse basis op Cura gaan aanvallen. RTL om 21:30 uur, NPO om 22:30 uur. Met de arme ongelukkige soon-to-be vluchteling Jeroen Pao LIVE vanaf Curaçao. HUP ZR.MS GRONINGEN!