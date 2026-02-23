achtergrond

Dick Advocaat GESTOPT met Curaçao coachen

Damn

Tragisch nieuws van onze Advocaat: hij stopt per direct als bondscoach van Curaçao en gaat daardoor ook niet mee naar het WK waar Curaçao voor het eerst voor geplaatst is, vanwege nare familieomstandigheden, namelijk de gezondheid van zijn dochter. Advocaat wordt vervangen door Fred Rutten en dat is toch een beetje alsof je eerst de hele tijd Dick Schoof als premier hebt en het daarna opeens moet doen met Rob Jetten. Of andersom, hoe dan ook, de gezondheid van je dochter lijkt ons een uitstekende reden om het WK te boycotten. Sterkte, Dick.

Tags: dick advocaat, curacao, wk
@Ronaldo | 23-02-26 | 11:07 | 49 reacties

