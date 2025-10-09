achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE WK Kwalificatieduel: Malta - Nederland

Ons belangrijkste wapen zit op de BANK maar gelukkig hebben we WOUT WEGHORST nog

De ene oorlog mag dan zijn gestopt, vanavond barst er ergens anders op de wereld een heel ander conflict los. En wel een VOETBALOORLOG. En wel een voetbaloorlog tussen Malta en Nederland. Strijdtoneel is MALTA, alwaar de Maltezers hun Iron Dome zullen optrekken om de Nederlandse langeafstandsraketten te counteren. Ons geheime atoomwapen Memphis, net op tijd operationeel voor de veldslag, wordt achter de hand gehouden door Koeman. Maar als het voetbalgeweld eenmaal uit de hand loopt, komt Koemans Koffertje in het spel, en dat koffertje bevat een rode knop die Memphis tot aanvalsleider bombardeert om aan het front de Malta Defense Forces te vernietigen. In ieder geval willen we geen staakt-het-vuren tot 0 - 10. RoodWitBlauwe vlaggetjes paraat, in de houding voor het volkslied en laat het offensief beginnen met de aftrap van Malta - Nederland.

Pingel? Ja pingel.
0-1 Gakpo doet het tegen MALTA.
Pingel 2
VAR Toch geen pingel 2.
Rust SAAI.
Nu dan ECHT: pingel 2.
0-2 Gakpo 48'
0-3 JAAAA!! GOAL!!! Reijnders 56'
Memphis!! Nu wordt het oppassen voor Malta.

Onze Strijders

Tags: Oranje, Nederlands Elftal, wk, voetbal
@Dorbeck | 09-10-25 | 20:45 | 155 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE! Almere City - Vitesse

De beste wedstrijd die we nooit hebben gehad

@Mosterd | 09-08-25 | 16:30 | 121 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.