LIVE WK Kwalificatieduel: Malta - Nederland
Ons belangrijkste wapen zit op de BANK maar gelukkig hebben we WOUT WEGHORST nog
De ene oorlog mag dan zijn gestopt, vanavond barst er ergens anders op de wereld een heel ander conflict los. En wel een VOETBALOORLOG. En wel een voetbaloorlog tussen Malta en Nederland. Strijdtoneel is MALTA, alwaar de Maltezers hun Iron Dome zullen optrekken om de Nederlandse langeafstandsraketten te counteren. Ons geheime atoomwapen Memphis, net op tijd operationeel voor de veldslag, wordt achter de hand gehouden door Koeman. Maar als het voetbalgeweld eenmaal uit de hand loopt, komt Koemans Koffertje in het spel, en dat koffertje bevat een rode knop die Memphis tot aanvalsleider bombardeert om aan het front de Malta Defense Forces te vernietigen. In ieder geval willen we geen staakt-het-vuren tot 0 - 10. RoodWitBlauwe vlaggetjes paraat, in de houding voor het volkslied en laat het offensief beginnen met de aftrap van Malta - Nederland.
Pingel? Ja pingel.
0-1 Gakpo doet het tegen MALTA.
Pingel 2
VAR Toch geen pingel 2.
Rust SAAI.
Nu dan ECHT: pingel 2.
0-2 Gakpo 48'
0-3 JAAAA!! GOAL!!! Reijnders 56'
Memphis!! Nu wordt het oppassen voor Malta.
Our line-up! 🇲🇹🇳🇱#NothingLikeOranje #MLTNED pic.twitter.com/XW42BRu4p9— OnsOranje (@OnsOranje) October 9, 2025
