Toen Nederland in '74, '78 en 2010 de WK-finale verloor was Weghorst er niet bij. En vanavond, u raadt het al, is Weghorst er ook niet bij. En daarom moeten we rekening houden met het worst-case scenario: een verlies tegen Polen. Het komt nu allemaal aan op het vernuft, de ingevingen, het tactisch inzicht, de onnavolgbare denkwijze en de charmes van Ronald Koeman (leermeester van Johnny Heitinga). Onze Oranje hoop in bange dagen. En we hebben een pak hoop hoor, want het WK is in zicht: als er van de Polen gewonnen wordt hebben we een ticket to the tropics, wordt er verloren dan moeten we de Lee Towers nog van de mat spelen. We kunnen dus wel zeggen dat er vanavond wat op het spel staat in Polen. Weten onze jongens zich naar Trumpland te voetballen voor het WK of wordt ons geluk UITGESTELD. Tijd om daar achter te komen en LIVE over te schakelen naar Warschau voor de WK-kwalificatiestrijd tussen Polen en Nederland.

1' Daar gingen we al bijna!

16' Van de Ven scoort deze keer NIET.

43' Ja hoor daar gaan we dus, zijn we er dan toch ingetuind. 1-0 POLEN.

Rust Polen tegen Koemanbal: 1-0.

46' We mogen weer gaan genieten.

47' WE WORDEN WERELDKAMPIOEN!! 1-1 Memphis.

58' Vuurwerk op het veld! Waarom wordt ons avondje Koemanbal nou gedwarsboomd? Wel het spannendste moment van de wedstrijd.

Einde Zo goed spelen, het publiek trakteren op spectaculair aanvallend voetbal en dan niet krijgen wat je verdient... Het overkomt Koeman en zijn jongens telkens weer. Zonde, tranen, wat een onrecht. Enfin, winnen van de Lee Towers en we mogen toch nog naar het WK. JIPPIE!