Terwijl de miljarden naar Oekraïne stromen (en de F16's vliegen), zit Kiev met een ander probleem: manschappen. Sinds de Russische inval moeten mannen van tussen de 18 en de 60 in het land blijven maar dat doen ze niet allemaal. Oekraïne schijnt voor onze vrijheid te vechten maar honderduizenden Oekraïners zitten in West-Europa op de bank. Nederland is de populairste bestemming mede omdat je hier als Oekraïner van de vechtbare leeftijd bij nageslacht van Mark Rutte een Nijntje-servies krijgt. Hiero gaat het om zo'n 25.000 mannen van de dienstplichtige leeftijd, in de hele EU een kleine 900.000 op het totaal van ruim 4,3 miljoen gevluchte Oekraïners. In Kiev zijn ze er wat MinBuza Dmytro Koeleba betreft klaar mee: "How it looks like now: a man of conscription age went abroad, showed his state that he does not care about its survival, and then comes and wants to receive services from this state. It does not work this way. Our country is at war." Dus sinds deze week staat dit op de site van elke Oekraïense ambassade wereldwijd. Kiev heeft Den Haag om hulp gevraagd maar Eric van der Burg vindt dat terugsturen maar moeilijk en ingewikkeld. Beter dat 'ie ff belt met Warschau, de Polen gaan het WEL doen. Minister van Defensie Wladyslaw Kosiniak-Kamysz: "I think many Poles are outraged when they see young Ukrainian men in hotels and cafes, and they hear how much effort we have to make to help Ukraine." Aan de slag, Van der Burg.