Bovenstaand beaamt Rutte met een Ruttiaane ja-knik en hum de 'vraag': "He's [Trump, red.] already taken Ukraine joining NATO off the table". Ruttes voorganger Stoltenberg stond eind februari 2023 in een andere wereld natuurlijk heel anders in de race en zei destijds: "The world's NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of the Alliance. But at the same time, that is a longterm perspective." Maar Rutte kwam daar twee jaar later als nieuwe SecGen nogal ferm op terug door te stellen dat Oekraïne nooit NAVO-lidmaatschap beloofd was, en nu lijkt de optie definitief van tafel geknikt.

In ander nieuws schrijft Trump zojuist dat Amerika "very good and productive discussions" met Poetin heeft gehad, en dat hij Poetin met klem gevraagd heeft de Oekraïense troepen in Russisch Koersk te sparen.