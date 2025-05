Frankrijk en Duitsland zijn al akkoord met de RUBIO-RUTTE-EIS van 5% bnp naar Defensie. Dus Nederland moet er ook aan geloven, en al helemaal omdat het niet in verlegenheid wil verkeren tijdens de NAVO-top in Den Haag op 24 en 25 juni. Maar het valt niet mee op de koemarkt, want die jaarlijkse €15 miljard extra moet ten eerste ergens vandaan komen, en vervolgens ook nog op een propere manier besteed worden. Bewindspersonen hopen er vandaag een strik in te leggen, maar De Telegraaf schrijft:

"Volgens nauw betrokkenen resulteert de discussie vooral in verbale beschietingen tussen VVD-ministers Heinen (Financiën) en Brekelmans (Defensie). Bij Heinen zou angst zitten dat er overhaast en ondoordacht enorm veel geld wordt uitgetrokken, voordat de voorwaarden bekend zijn en zonder dat duidelijk is hoe en of dat geld kan worden uitgegeven. Al zou hij wel degelijk bereid zijn meer uit te geven aan het leger. „Maar Nederland heeft er ook niks aan als dat geld op de plank blijft liggen, terwijl op andere ministeries moet worden bezuinigd”, vertelt een betrokkene."

En Brekelmans wil gewoon geen figuur slaan tegenover El Commandante en voormalig werkgever Rutte op de NAVO-top:

"Brekelmans zou het dan weer niet te verteren vinden dat hij als gastheer op de NAVO-top, onder toeziend oog van de Amerikaanse president Trump, moet uitleggen dat Nederland als gastheer niet wil voldoen aan de beoogde nieuwe norm van het bondgenootschap en de VS. Haagse bronnen zien dat – ook door zijn profileringsdrang – als een regelrechte afgang voor de defensieminister. „Dat gaat hij niet meemaken, dus er moet iets worden bedacht”, weet een ingewijde. (...) Het is per slot van rekening NAVO-baas en voormalig VVD-leider Rutte die met het nieuwe eisenpakket komt, vertelt een Haagse bron."

Dat leger komt er wel. Nu nog een vijand!