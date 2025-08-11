Douwe Bob en Dilan Yesilgöz hebben wekenlang ruzie gemaakt over een domme tweet van de een over een domme actie van de ander en doen nu opeens alsof ze een soort lichtend voorbeeld zijn in tijden van polarisatie. Dat is even potsierlijk als idioot als hypocriet. Ga maar na. Douwe Bob zegde plotseling een optreden af, hield een vaag verhaal over zionisme en speelde vervolgens vooral slachtoffer vanwege een tweet van Dilan Yesilgöz (alsof dat de enige reden was waarom mensen boos op 'm waren), waardoor hij van de politie het land zou moeten verlaten, wat door de politie werd tegengesproken. Aan de andere kant liet Dilan Yesilgöz eerst honderd kansen voorbijgaan om te zeggen 'nou nou die Jodenhaat-tweet was misschien wat overdreven' om uiteindelijk in een zeven minuten durende video te zeggen dat die Jodenhaat-tweet misschien wat overdreven was. Vorige week kondigde Douwe Bob nog aan naar de rechter te stappen over die tweet en dan komt er nu een soort verklaring alsof Douwe Bob en Dilan Yesilgöz als volwassenen met de kwestie zijn omgegaan. Dat is onzin, dit was de kinderachtigste ophef ooit (tot Jan Slagter en Eus, red.).

In het persbericht staat: "In een tijd van groeiende polarisatie kiezen wij bewust voor verbinding en verantwoordelijkheid." Kiezen voor verbinding en verantwoordelijkheid is niet dat je deze debiele ruzie wekenlang laat sudderen en nu pas met een verklaring komt terwijl heel Nederland de ophef al lang, breed en diep zat is. De juiste tekst had dan ook moeten zijn: In een tijd van een peiling van 16 zetels en het imago van een opportunistische leugenaar met het IQ van een pak yoghurt kiezen wie ervoor geen rechtszaak te voeren waarin alle betrokkenen alleen nog maar verder voor paal staan. Kom nou zeg.