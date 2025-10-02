Hee wat zien we daar nou op de website van de PO-raad. Een oproep aan vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties om onmiddellijk te stoppen met "teksten delen over de motivatie van het Nieuwsuurteam dat deze reeks verhalen heeft gepubliceerd". Zou dat misschien gaan om de alhier besproken facebookpost van Stichting Al-Andalous (lekkere saus overigens, red.) over een Nieuwsuur-journalist die op LinkedIn wordt gedeeld door Faried Walidin, bestuurder van Stichting Iqra, waar 2 basisscholen onder vallen. Zijn bericht werd overigens weer herplaats door Yusuf Altuntas, die bestuurder is bij SIO Noord-Holland en SIO Kennemerland en krijgt een duimpje van Abdelouahab Bozhar, directeur van het Avicenna Lyceum in Den Haag.

Fijn hoor, dat dit soort mensen in onze rechtsstaat met belastinggeld gefinancierd onderwijs mogen verzorgen, je moet er niet aan denken dat die vrijheid ze wordt afgenomen, dan zouden we pas echt in een dictatuur leven. Waar bemoeit die PO-raad zich eigenlijk mee?

Ondertussen gaat de stichting Al-Andalous driftig door met Facebooken en nu haalt nu zelf de eerder in de comments opgedoken Joodse afkomst van de betrokken Nieuwsuur-journalist erbij. Aan die stichting is overigens niet alleen onze vriend Ibrahim Sbaa verbonden, maar voorzitter Talib Salihi is tevens actief als "Godsdienst- en Qoraan leerkracht groep 5 tot en met 8" op een basisschool in Zeist. Allemaal fijne mensen die ervoor zorgen dat een nieuwe generatie Nederlandse kinderen op een prettige manier kan opgroeien.

INSTANT UPDATE: Warrig bericht op De Joop over de kwestie van Chafira Zemouri (stond in 2021 nog op nr. 5 bij DENK) dat noch aan wetenschappelijke noch aan journalistieke standaarden voldoet maar wel goed genoeg is voor De Witte Onderbroek. Van je NPO-collega's moet je het maar hebben!