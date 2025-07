Er is al een hoop geschreven (ook door ons) over de laffe houding van de VVD in de zaak rond Soumaya Sahla, de veroordeelde terroriste die zo zielig is dat ze telkens maar weer nieuwe media vindt waar ze mag uithuilen over hoe ze in de media wordt weggezet. Eerst had je het AD, toen Jort Kelder, toen de Volkskrant, toen Khalid en Sophie en nu weer de Volkskrant. Maar! In dit stuk van Michael Persson staat toch echt wel een interessante onthulling over een andere partij die liep te rotzooien met Sahla. Het blijkt namelijk dat er niets klopt van deze 'geschrokken' reactie van de partij op de onthulling van Ton F. van Dijk dat de veroordeelde terroriste contacten had met kandidaat-Kamerlid (en tegenwoordig staatssecretaris van Defensie) Gijs Tuinman. Fractiemedewerker Alexander Hendriks van de partij kreeg het nummer van Tuinman namelijk rechtstreeks van Soumaya Sahla, nadat hij Tuinman via het bedrijf van Soumaya Sahla voor het eerst had ontmoet. Maar dat telt volgens de BBB niet, want BBB staat voor Boeren Burger Beweging en een medewerker van de Tweede Kamer fractie begint met een M. Of een T. Of een K. Hoe dan ook, BBB, heeft Tuinman helemaal zelf gescout. Met een beetje hulp van Souamaya Sahla.