Sophie Hilbrand: “We hebben op jouw verzoek de tafel leeg geveegd (-) Met welk doel zit je hier?”

Soumaya Sahla: “Het is goed dat de Nederlandse samenleving mij beter leert kennen en niet bij monde van Geert Wilders.”

Het was allemaal een misverstand! Soumaya Sahla is helemaal geen veroordeelde Hofstadgroepterroriste, ze heeft zelfs nooit de intentie gehad om een aanslag te plegen. Eigenlijk wilde ze een vooraanstaand feministe in de moslimgemeenschap worden maar dat liep door omstandigheden gewoon net even anders. En oh ja, Martijn Bolkestein (neef van) is slechts jaloers omdat hem een plek op de VVD-lijst was beloofd maar Klaas Dijkhoff neen zei en oom Frits hem vervolgens niet wilde helpen. Martin Bosma is trouwens een toffe pik, Raymond de Roon ook, de JOVD ook allemaal geweldig. Alleen Geert Wilders en Kees Berghuis zijn eikels (eens over die laatste).

Interessante interviewtechniek dat alles onweersproken laten. Wel jammer dat Sophie Hilbrand door tijdgebrek een punt achter de uitzending en haar carrière moet zetten.

Soumaya Sahla: "Ik ga door in de samenleving, ik blijf mij positief inzetten. Dit is de kennismaking!"

Sophie Hilbrand: "Dankjewel Soumaya dat je hier je verhaal wilde vertellen. (-) Morgen zit hier Jeroen."

Dat is dus een dag te laat. Enfin, 20 minuten nu al historische BNNVARA-CRACK hier ergens.