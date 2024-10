Er komt een moment dat uw (klein)kinderen u vragen wat u in het zonnige najaar van 2024 deed om te voorkomen dat Arnold Karskens van televisie verdween. Stond u aan de zijlijn en keek u toe? Dan was u medeplichtig. There are no innocent bystanders. Vanaf hier is het namelijk menens. Vanmorgen verscheen een rapport waaruit de ongeïnformeerde lezer kan opmaken dat Karskens geen ideale hoofdredacteur is (de ongeïnformeerde lezer deed dit dan ook, red.). Hij boezemde zijn onderdanen angst in en verbood ze (naar verluidt!) krieties te zijn op de VVD, BBB, NSC, PVV, en nou ja, het is inderdaad nogal hufterig om JA21 zo buiten beschouwing te laten. Wie het kleine niet eerdmans is het grote niet weerdmans (sorry).

Zal allemaal best.

Maar vergis u niet: als de goede man definitief vertrekt bij Ongehoord Nederland, zien we hem niet meer terug in Hilversum. Niet achter de schermen, en al helemaal niet voor de camera. Dood- en doodzonde, want in tegenstelling tot andere Hilversumse hoofdredacteuren is Arnold Karskens veel meer dan een omhooggevallen omroeppoliticus. Arnold Karskens is een gevoel, Arnold Karskens is het laatste restje VOC-mentaliteit, Arnold Karskens is een manier van leven, Arnold Karskens is cultureel erfgoed, Arnold Karskens is een wereldbeeld. Arnold Karskens is 4-3-3, ook als je al jaren geen fatsoenlijke buitenspelers meer ter beschikking hebt. Arnold Karskens is het type mens dat een omroep opricht, na veel gesteggel een eigen journaal op zender krijgt, en zichzelf in dat eigen journaal vervolgens een vaste plek gunt om elke uitzending zijn eigen column voor te dragen, zonder zich daarbij te laten afremmen door het voor iedereen waarneembare feit dat hij helemaal niet kan voordragen. Arnold Karskens is lef, bravoure, overwinningsdrang. De laatste rock-'n'-roll ster van Nederland.

Daarom, ter ere van de Grote Kale Leider: zijn acht beste columns, keurig netjes onder elkaar. Kijk ze en kom in verzet.