Bezorgde leden van Ongehoord Nederland laten hun hart spreken! Op www.arnoldmoetenblijven.nl roepen zij op tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering over het mogelijke ontslag van Arnold Karskens, tot voor kort voorzitter én hoofdredacteur van de omroep. Volledig terecht natuurlijk. Misschien heeft Arnold Karskens niet altijd voldaan aan alle voorwaarden die de Raad van State stelt aan het zijn van dictator bij een publieke omroep, maar daar gaat het al lang niet meer om: Arnold Karskens is geworteld in Ongehoord Nederland, Arnold Karskens voelt zich 100% Ongehoord Nederlander, en Arnold Karskens is een spontane lieve en intelligente jongen vol ambitie en levenslust. Bovendien: zonder de column van een in ademnood verkerende Arnold Karskens is dat hele Ongehoord Nieuws toch gewoon een soort van Forum Inside, maar dan met minder wijn. Steun de oproep en teken op www.arnoldmoetenblijven.nl.