Zo, dat is snel. Ongehoord Nederland heeft een interim-voorzitter. Het is geen meisje, we noemen haar geen Raisa, want het is Harm Beertema. Echt iemand die helemaal niks met complottheorieën heeft en altijd scherp en kritisch is. Wij vermoeden dat Beertema snel orde op zaken gaat stellen en ervoor zorgt dat je in de kantine gewoon weer alleen maar vragen mag stellen over de maanlanding, wie er echt achter 9/11 zitten en de geest van Pim. "De RvT wenst tot slot te benadrukken dat zowel de heer Beertema als Ongehoord Nederland onafhankelijk zijn van welke politieke partij of organisatie dan ook." Maar natuurlijk.