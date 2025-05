Ja beetje onhandig misschien maar dit topic worden eigenlijk twee aparte onderwerpen met elkaar verstrengeld Ten eerste lijkt het er dus op dat het Commissariaat Ongehoord Nederland een boete wil gaan geven omdat presentator Tom de Nooijer ook actief is als gemeenteraadslid voor een lokale partij in Oldebroek. Dat is toch wel behoorlijk van de toezichthoudende pot gerukt. Je zou juist verwachten van een omroep met een uitgesproken mening dat daar uitgesproken mensen werken (dat die mensen allemaal onzin vertellen lijkt ons een belangrijker probleem). Sowieso komt het over als bizarre klassejustitie om een omroepje hierop aan te vallen, terwijl de raden van commissarissen van omroepen vol zitten met veel prominentere ex-politici van veel machtigere partijen. Sterker nog, de baas van het Commissariaat zat zelf voor de PvdA in de Tweede Kamer en is/was ook nog eens lid van BIJ1.

GeenStijl heeft het Commissariaat voor de Media uiteraard gevraagd wat er precies aan de hand is, maar dat laat weten dat er vanwege de zogeheten toezichtvertrouwelijkheid op dit moment niks gezegd kan worden. De beweringen van ON! zijn dus niet te controleren, al zouden wij toch zeggen dat het Commissariaat bij aperte leugens wellicht weer met een statement zou kunnen komen.

Maar dan: het tweede onderwerp. Want tussen neus en lippen door meldt directeur Peter Vlemmix hier dat de boete niet alleen is vanwege presentator De Nooijer, maar ook vanwege belangenverstrengeling van oud-zakelijk directeur Reinette Klever, die een baan voor haar dochter bij de omroep regelde. Daar weten wij van GeenStijl nog wel wat van, want daar hebben we heel veel vragen over gesteld en heel weinig antwoorden op gekregen. Het Commissariaat zou dus van oordeel zijn dat er inderdaad sprake is van belangenverstrengeling. Dat lijkt ons een doodzonde voor een minister die erop moet toezien dat gesubsidieerde organisaties zich juist niet schuldig maken aan dergelijke corruptie, maar hee. Wat het Commissariaat precies heeft geoordeeld, blijft in ieder geval nog een aantal weken geheim. Wij houden het in de gaten.