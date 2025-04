Als ze daar in die studio met op elkaar gelijmde hoektanden weer zitten te verkondigden dat de WEF het allemaal verneukt voor DEMENSE hier in Nederland zou je bijna denken dat ze bij Ongehoord Nederland opkomen voor HET VOLK - en ze niet zoals de NOS een directrice lekker lang laten interimmen zodat ze € 28.800 per maand kan opstrijken. Maar ja, geld maakt iedereen verrot, ook de ridders van de rare tafel. Dat bleek vorig jaar al, toen Arnold Karskens en huidig PVV-minister Reinette Klever tienduizenden euro's meer graaiden met als reden het zijn van een totale Calimero ('aanvallen vanuit de NPO op ons voortbestaan en de enorme werkdruk die daaruit voortvloeide'). Reinette Klever kent u trouwens ook van nepotisme, nog meer nepotisme, het liegen over nepotisme, het ontwijken van vragen over nepotisme en sinds vandaag van nog meer graaien.

ENFIN, uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de omroep tégen het graaien blijkt dat Reinette Klever in de zes maanden die ze er in 2024 werkte toch maar mooi € 12.151 boven de WNT-norm verdiende, terwijl die hele WNT-norm juist in het leven geroepen is om te voorkomen dat (semi-)publieke bestuurders bovenmatig kunnen harken. Een jaar eerder ving Klever € 4.350 maar dan de bedoeling. Straalt leuk af op de PVV die zowel tegen de NPO als tegen graaien is. Over de PVV gesproken: ook Harm Beertema kreeg in 2024 te veel bij ON, € 1.433 liefst. ON meldt wel netjes: "Na constatering zijn beide gevallen direct gemeld bij het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. De te veel ontvangen bedragen zijn inmiddels volledig teruggevorderd en worden op korte termijn terugbetaald door de betrokkenen." Nou, weet u dat ook weer.