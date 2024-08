Hee maar dat is gek. Weet u nog, vanochtend, toen wij schreven dat de dochter van Reinette Klever een deel van haar taken had overgenomen toen ze bij Ongehoord Nederland vertrok om minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden? Dat blijkt dus niet helemaal, of beter gezegd helemaal niet, te kloppen. Klever meldde aan GeenStijl over haar dochter: "Tot 1 juli 2024 deed zij enkel de ledenadministratie. Het bestuur van Ongehoord Nederland bestaande uit Arnold Karskens en Peter Vlemmix heeft ná mijn vertrek [NIET GENOEMD VANWEGE PRIVACY] per 1/7/24 aangesteld om een deel van de financiële administratie op part time basis te doen".

Maar het gekke is: kort na het verschijnen van ons topic ontvingen wij een screenshot uit het inmiddels verwijderde cv van deze dochter, die minister Klever zó graag uit de publiciteit wil houden dat ze voortdurend over haar liegt, zodat ze weer in de publiciteit komt. Dat screenshot is al eind juni genomen, door iemand van de Deep State met een kennelijk vooruitziende blik. En wat blijkt? Tot en met april 2024 was de dochter van Klever inderdaad "medewerker ledenadministratie". Maar in april 2024 kreeg ze een nieuwe functie als "manager ledenadministratie & medewerker Financiën".