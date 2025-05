Kijk wat het is Karskens kan helemaal niet meer terug naar ON!, deze mensen hebben elkaar verschrikkelijk beschadigd en de helft van die omroep haat hem, maar dat weerhoudt onze held er niet van te vechten als een hele rare maar gezellige kale roze leeuw en dat levert prachtig spektakel op. "Ook gij Brutus,' mompelt hij halverwege onderstaande gesprek met Marianne Zwagerman (die onlangs ook een bijzonder goed interview afnam met Baudet), en dat zegt veel over hoe de beste man zichzelf ziet. Sowieso gaat alles bij ON! kapot en dat komt omdat hij er niet meer is en de arme stumperds die er nu de dienst uitmaken Zijn visie niet onderschrijven. De stevig-rechtse omroep die Karskens ooit voor ogen had is verworden tot een Pieter Baan Centrum, terwijl: "Hele rare complottheorieën, daar was geen plek voor" (dit legendarische fragment waarin Ybeltje Berckmoes de geest van Pim Fortuyn channelt stamt uit 2019, Karskens werd ontslagen in 2024, red.). Schitterend spul, kijken verplicht.