Goed nieuws voor mensen die doen alsof ze De Correspondent lezen. Ze hoeven niet daadwerkelijk De Correspondent te gaan lezen, want VPRO Tegenlicht (zou verdwijnen) gaat alsnog verder, zij het op joetjoep. Op zich nuttig want waar anders vind je nou een programma waarvan werkelijk elke aflevering een karikatuur van een progressief cliché is. "Journalistiek programma dat zijn verhalen zoekt op plekken waar ideeën worden ontwikkeld, getest en bekritiseerd," nou ja, je bent ook een ontzettende rode ui als je zoiets waardevols de nek omdraait natuurlijk. Een paar straten verderop zit een coffeeshop waar de godganse dag ideeën worden ontwikkeld, getest en bekritiseerd, en het is hartstikke sympathiek dat die jongens kans maken op een klein uur media-aandacht onder de vlag van de VPRO.

Zomaar een idee: zet eens lijnen uit en volg die, NPO, want aan dit geschipper heeft niemand alleen iedereen die op VOLT stemt iets.