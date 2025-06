Ja wij zijn zachtjesaan ook wel weer op zoek naar een komkommerplant, en het heeft er alle schijn van dat we er zojuist een hebben gevonden. Meer specifiek bij KRO-NCRV, een diepchristelijke fusieomroep waar God gek genoeg zo dood als een pier is en Zijn plaats is ingenomen door marketingbureaus. Om onverklaarbare redenen hebben ze namelijk nog ontzettend veel leden en dus ontzettend veel poen en dus ontzettend veel medewerkers maar niet ontzettend veel werk te verrichten waardoor er aan de lopende band ontzettend veel onzin initiatieven uit ontzettend veel kokers rollen. Van gekkigheid weten al die suffe bloempotkapsels (m/v/x) werkelijk niet meer wat ze met hun tijd en middelen moeten en daarom is er deze week de: stekjesmarkt. Waarom die vrouw overigens fellatio toepast op een plant en waarom de man naast haar kijkt alsof ze het bij hem doet, is vooralsnog onduidelijk.