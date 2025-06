U dacht dat deze rubriek verdwenen was, maar nee, de rubriek was alleen even vergeten, als een zee, een bloei, een seizoen en een snoei. Kijk toch om u heen in de tuin, of toch zeker in de tuin van de buren, want daar schittert momenteel de fenomenale hortensia. Bejaarden zijn verslaafd aan haar, als junks aan hun crack, en Frans Timmermans aan de macht. De hortensia is een vermomming van een ravissante danseres die vroeger op Ibiza werkte en nu na honderd jaar kettingroken de laatste restjes van haar ooit zo geile lijf aan de bewoners van een volkswijk geeft. Het is je krokante oma in een overheerlijke string. Je moeder die nog af en toe naar het café gaat waar ze zich gretig laat versieren door het jonge grut dat de bar liefkozend heeft omgedoopt tot 'occassionbar' - voor al uw gebruikte modelletjes. Hydrangea, want zo heet ze, is de Katrien Duck onder de planten. Lekker in de ochtendzon over de penissen van Donald en Guus roddelen met de Duckstadse Damesclub en dan later, in haar al eerder genoemde string, in de schaduw de bijtjes verleiden. Giet er lekker een paar emmertjes gemeentepils bij en je hebt een vriendinnetje voor het leven, want ze overleeft de winter ook nog wel. HO! We hebben het niet over de pluimhortensia; die mag lekker oprotten naar het balkon van je oepoe. NEE. De gewone hortensia. Je oma in een string.