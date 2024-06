Belangrijke sociologisch-olfactorische constatering: sommige mensen gebruiken véél te veel parfum. Tijger, je bent Maikel uit Purmerend-Weidevenne en je verandert niet in Johnny Depp door je voorafgaand aan je shift bij de DekaMarkt voor te douchen met Versace Eros. Je bent een wandelende Airwick, Samantha wordt ook wel geil van Axe Africa en het enige oriëntaalse aan je geur is dat mensen oriëntaals onpasselijk van je worden. Het is ook altijd Versace, of Gucci (spreek uit: Gukkie) of Paco Rabanne, in het vliegtuig gekocht, terug van een weekend toeteren op Mallorca. Ruften in het vliegtuig, ruften in de metro, ruften in de supermarkt als de erwtjes op hun plek worden gezet, ruften ruften ruften. U ruikt het momenteel ook in ONZE tuinen, of bij een doodgewone wandeling door de wijk. Een zoetige, weeïge geur, maar dan wél leuk. En daar staat ze dan, in volle bloei, met haar glanzende huid, haar verleidelijke bloemen en haar door de Hand van God gecreëerde rondingen, als prime Katja Schuurman in de Oesters van Nam Kee. De Toscaanse jasmijn / sterjasmijn (Trachelospermum jasminoides) is de grote winnaar van uw tuin. Zet haar in de zon en ze doet niet moeilijk, een wintergroene kampioene en een winterharde koningin, en na een periode van bezinning komt ze altijd terug op het toneel, als een feniks uit de as. Mits ze een beetje tegen zichzelf in bescherming wordt genomen. De Toscaanse jasmijn, ze is uw nieuwe beste vriend.