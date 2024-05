In de allereerste aflevering van GeenStijlus Botanicus moeten we het hebben over de haagwinde. FUCK de haagwinde. Z'n echte naam is 'Calystegia sepium' en dat lijkt een beetje op perineum en dat is precies wat de haagwinde is: het stukje tussen je reet en je zak. Sommige mensen noemen de haagwinde ook wel pispotje, dat komt omdat je - zodra je er een in je tuin ziet - je jezelf in je bek moet pissen van ellende. Het ding heeft de extreem ergerlijke eigenschap om al je andere planten naar beneden te trekken, alleen maar omdat het zo'n asociale hufter is. De haagwinde tolereert geen andere planten in de buurt, het is een racist, een fascist, een product van de duivel en een hoerenloper. De haagwinde behoort tot de zaadplanten en dat is precies wat het is: een ongelooflijke zaadplant. Ooit zagen we iemand opscheppen dat z'n schutting van die mooie klimplanten met witte bloemen had - die had de vorige eigenaar van het huis daar toch maar mooi geplant. Nou maat, dat is de haagwinde, de haagwinde is een klootzak en de haagwinde moet branden in de hel. Het ding heeft wortels zo diep als je moeder, en als je die wortel eruit probeert te joekelen breekt-ie af en komt er weer zo'n vieze gore uit de baarmoeder van de duivel getrokken stinkhaagwinde voor terug. Blijkbaar bestaat er druppeltjesspul gemaakt van haagwindes 'om jouw negatieve emoties om te buigen in positieve kwaliteiten'. De druppels haagwindepis moet je aanbrengen OP JE POLS. Grappig, want bij iedere haagwinde die wij zien denken we ook aan onze polsen, maar dan op een vervelende manier. Haagwinde, je bent een lul.

Tot volgende week maar weer, hopelijk dan met leuker nieuws uit de tuin.