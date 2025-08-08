Wat een vrijdag. We hebben er een nieuwe planeet en een nieuw zwart gat bij. Dat zwarte gat is ook nog eens het zwaarste zwarte gat ooit. "Zwarte gaten zijn gebieden in de ruimte met zoveel zwaartekracht dat ze alles in hun omgeving opslokken, zelfs licht kan er niet uit ontsnappen," schrijft Govert Schilling, en die kan het weten want die weet er wat van. Nou leek het ons fantastisch nóg een gat te scheppen en dat het Zwarte GeenStijl Gat te noemen, zodat we daar het nodige afval in kwijt kunnen - broodkruimels op de rok van het universum die we kunnen missen. Er kwamen afgelopen week namelijk nogal wat mensen en dingen voorbij die veel beter af zijn in het grote niets van een zwart gat. Wij geven derhalve vast wat voorzetjes, maar praat hieronder vooral mee over wie een enkeltje naar de sterren en daar voorbij verdient. Vitesse gaf vanmiddag zelf al het goede voorbeeld dus kunnen we beginnen met de twee popsterren: Kati en Kempi, twee absolute weggooiers die we kunnen missen als kiespijn. Maar ook de ene Ajax-fan die 'ongemak' voelt bij de nieuwe Israëlische aanwinst Gloukh en de AT5-reporter die daar een heel bullshit- verhaal van maakt. De VVD-lijst moet subiet in het zwarte gat gedeponeerd alsmede mannen die het met Shetlandpony's doen (en in het verlengde(?) daarvan De Grachtengordel). Oja, Hamaslovers die het CIDI-gebouw besmeuren en de Roelvinkjes: WEG ERMEE. Vanwege Internationale Kattendag en het woord 'poes' blijven katten buiten schot. Deze vrijdagavond althans. Voorts is het aan U wie er in het Zwarte GeenStijl Gat mogen verdwijnen. Wij staan aan de tap - die NU geopend is - en lezen watertandend mee. En weet u wat: morgen staan we gewoon wéér aan de tap. Zonder al die weggooiers. Proost!