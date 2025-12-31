En dan nu de BELANGRIJKSTE VERKIEZING van het jaar: de Casper van Wijngaarden Cup! De laagste eer voor de doodrijder van het jaar, die zich in de rechtbank extra belachelijk heeft gemaakt door te liegen, te verdraaien, te manipuleren - de prijs is vernoemd naar Casper van Wijngaarden uit Loosdrecht, die samen met z'n dronken vader Walter ging autoracen, Fleur doodreed en daarna alles en iedereen (van de barman die de drankjes inschonk tot Fleur zelf) de schuld gaf. Dit jaar de WINNAAR: Mateusz Zdziebcok uit Geleen, die voor de zoveelste keer stomdronken in de auto stapte en daarmee de talentvolle kok Gabriele Barbini uit het leven ramde. Mateusz had voor zijn dollemansrit nog even wat coke gepakt om 'helder' te worden en dat vond de rechter een uitstekend idee: "Volgens de rechtbank staat dat haaks op de ‘veronderstelling’ dat hij de kans op een dodelijk drama ‘op de koop toe zou hebben genomen’." De award gaat naar Totale Lul Mateusz, met een ferme knipoog naar de rechter. Tot volgend jaar maar weer. Don't be a Katja, don't drink & drive.