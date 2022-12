Hier de volledige schuld bij Roosendaal leggen geeft dat stadje een veel te grote eer.

In mijn optiek is Roosendaal het toonbeeld geworden van wat er op grotere schaal al jaren met het hele land aan de hand is.

Het resultaat van toestaan dat volslagen idioten zonder enige noemenswaardige consequentie hun gang maar kunnen blijven gaan.

Idioten die jaren geleden, bij hun eerste 'incident' voor langere tijd en het liefst permanent uit de samenleving verbannen hadden moeten worden, omdat zij simpelweg niet over de capaciteiten beschikken of willen beschikken om in een dergelijke samenleving te kunnen leven.

Dit is de oogst na het jarenlange bemesten en stimuleren van onkruid.

Ook in dit geval zullen we hoogstwaarschijnlijk weer gaan zien dat deze idioot op korte termijn in alle vrijheid van zijn zorgeloze leven kan gaan genieten. De maatschappij wacht daarna weer gelaten af tot hij de volgende personen het leven ontneemt. Om daarna dit hele circus tot in het oneindige te blijven herhalen.