U dacht misschien dat het heeeeul normaal is om Superjank samen met z'n oma in officiële NPO-podcasts te horen complotreutelen over chemtrails en 'kwaadaardige almachtige elite', maar dat is het natuurlijk niet - en daar vindt de 'visitatiecommissie van de NPO' ook wat van. Nu is het vooral lachwekkend dat er ieder jaar een miljoenmiljard in de NPO wordt gepompt en dat er dan een VISITATIECOMMISSIE nodig is om het volk te vergewissen van de crack die er door subsidietietzuigers van Staatsdebiel Nederland wordt uitgebraakt, en we krijgen er heel gore EUvsDisinfo goebbelsvibes bij bovendien. De NPO moet natuurlijk kleiner, niet groter, want met 'pluriformiteit' als alibi krijg je naast de nutteloze zooi die er nu al is ook de complot- en coronapoep van een Ongehoord Nederland, met dat belachelijke gereutel van al die konijnenholkijkers aan die tafel. Saneer de NPO. SANEER DE NPO! Nieuwsvoorziening op NPO1 en de rest kan opflikkeren naar YouTube of een commerciële zender. Probleem opgelost, en hoef je ook niet te gaan kutten met een nare VISITATIECOMMISSIE.