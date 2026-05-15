Voor een groep die bij elke euro die er bezuinigd wordt ontiegelijk hard gaat lopen janken, wordt er door NPO-directeuren wel erg veel en erg vaak erg schaamteloos geld gegraaid hè? We zijn nog maar net bijgekomen van NOS-graaier Gerard Timmer en Ongehoord Nederland-graaiers Harm Beertema en Reinette Klever, nu lezen we in de T. over NTR-mediadirectrice WILLEMIJN FRANCISSEN (zat jarenlang bij Groenteman in de kast) die volgens inmiddels bekend NPO-recept nog maanden na haar vertrek doorbetaald kreeg én de maximale ontslagvergoeding van 75.000 opstreek. Maar goed, de vrouw was ook gewoon heel goed in haar werk. OF WACHT. Op het moment van haar 'vertrek' zat ze al vrijwillig thuis vanwege een onderzoek naar de werkcultuur bij de NTR, de conclusie van dat onderzoek was uiteindelijk dat de manier van leidinggeven door de NTR-directie 'destructief en manipulatief', 'overvallend', 'onfatsoenlijk', 'kwetsend' en 'MENSONWAARDIG' was. Terwijl Francissen thuis met de voeten omhoog het onderzoek zat af te wachten werd bekend dat ze per 1 februari 2025 zou stoppen, maar in werkelijkheid bleef ze nog 3 maanden langer op de loonlijst staan en verdiende zo ANDERHALVE TON met precies NUL WERK. Chapeau!