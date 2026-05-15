achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Goh, ALWEER een NPO-directeur die maanden na vertrek bakken met geld blijft opstrijken

Beeld: Willemijn Francissen lacht de belastingbetaler uit

Voor een groep die bij elke euro die er bezuinigd wordt ontiegelijk hard gaat lopen janken, wordt er door NPO-directeuren wel erg veel en erg vaak erg schaamteloos geld gegraaid hè? We zijn nog maar net bijgekomen van NOS-graaier Gerard Timmer en Ongehoord Nederland-graaiers Harm Beertema en Reinette Klever, nu lezen we in de T. over NTR-mediadirectrice WILLEMIJN FRANCISSEN (zat jarenlang bij Groenteman in de kast) die volgens inmiddels bekend NPO-recept nog maanden na haar vertrek doorbetaald kreeg én de maximale ontslagvergoeding van 75.000 opstreek. Maar goed, de vrouw was ook gewoon heel goed in haar werk. OF WACHT. Op het moment van haar 'vertrek' zat ze al vrijwillig thuis vanwege een onderzoek naar de werkcultuur bij de NTR, de conclusie van dat onderzoek was uiteindelijk dat de manier van leidinggeven door de NTR-directie 'destructief en manipulatief', 'overvallend', 'onfatsoenlijk', 'kwetsend' en 'MENSONWAARDIG' was. Terwijl Francissen thuis met de voeten omhoog het onderzoek zat af te wachten werd bekend dat ze per 1 februari 2025 zou stoppen, maar in werkelijkheid bleef ze nog 3 maanden langer op de loonlijst staan en verdiende zo ANDERHALVE TON met precies NUL WERK. Chapeau!

Tags: willemijn francissen, ntr, NPO
@Zorro | 15-05-26 | 19:00 | 114 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.