Onstuitbare kracht ontmoet onverzettelijk object en u mag zelf bepalen wie welke is. Hoe dan ook: twee Nederlanders (wij zien geen kleur) doen aangifte tegen elkaar en het heeft alles dat je van een prachtrel mag wensen. Dennis Schouten die nog steeds beschadigd op weg naar de dood is, Lale die gaat leven en ze elkaar zo toevallig even in de rechtbank kruisen omdat het lot dit nu eenmaal dicteert. Lale doet aangifte tegen Dennis om "afgekeurde Turk", en wegens de Toon & Taal van die aangifte doet Dennis weer aangifte tegen Lale.

Dennis op Instagram: "Als je het hele fragment in de uitzending bekijkt, hoor je overduidelijk dat ik zeg dat ze er zelf voor heeft gekozen om een afgekeurde Turk te zijn. Hiermee doel ik op het feit dat zij er zelf voor heeft gekozen om haar Turkse familie te verlaten en vervolgens is afgekeurd door die gemeenschap. Dit heeft natuurlijk niets met discriminatie te maken, zeker niet in een humoristisch/satirisch programma. (...) Lale noemde mij op Instagram en zojuist op televisie een racist. Dit, gecombineerd met de vergelijking met de rassenleer van Adolf Hitler, heeft mij doen besluiten om ook aangifte tegen haar te doen."

De these en antithese liggen bij de politie, maar wordt synthese dan eindelijk een liefdesrelatie tussen de twee? Niet alsof Dennis dat nooit geprobeerd heeft! Ook mooi trouwens: Jan Roos komt in het hele fragment (onderstaand) uit de verf als het redelijke midden. En weet je wie hier morgenochtend in de GeenStijl-podcast te beluisteren is? Jantje Roos!