MATTHIJS KEERT TERUG

frans klein en matthijs van nieuwkerk

De woorden 'Jij had hier op je knieën moeten zitten, en moeten zeggen: sorry' zullen nooit meer zo romantisch klinken als vroeger en dat hebben we allemaal te danken aan Matthijs van Nieuwkerk. Maar er is nieuws. Matthijs keert terug namelijk, niet als tragedie, niet als farce, maar bij SBS6. De zender van John de Mol (en Frans Klein) durft wel wat RTL eerder niet durfde, namelijk Matthijs van Nieuwkerk weer te laten doen waar Matthijs van Nieuwkerk goed in is, namelijk babbelen op tv. Nou zijn er misschien mensen die vinden dat Matthijs van Nieuwkerk nog meer dingen goed kan, zoals een Substack volschrijven, maar dat zijn ook mensen die de uitdrukking 'een gouden pennetje' in het dagelijks leven gebruiken en/of Özcan Akyol. We zijn benieuwd wat voor spiegel er in de kamer blijft hangen als hij met Shirma Rouse naar Amerika reist om in de voetsporen te treden van de legendarische soulzangeres Aretha Franklin (gvd ze laten nu ook gewoon AI de formats bedenken he).

@Ronaldo | 28-05-26 | 16:00

