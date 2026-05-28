Slecht nieuws uit Winterthur, Zwitserland, waar iemand die mogelijk de handleiding voor het Offerfeest verkeerd heeft gelezen op het station op voorbijgangers instak (en daarna een soort van wegjogde, zie video hierboven, waarop de bekende uitspraak "Allahoe Akbar" goed te horen is). "Wie mehrere Augenzeugen übereinstimmend berichten, attackierte ein Mann mehrere Personen mit einem Messer. Ein Video, das Blick vorliegt, zeigt, wie ein Mann aus der Bahnhofshalle rennt. Dabei ruft er: «Allahu Akbar». «Er hatte ein Messer in der Hand», schildert Blick-Leser Danilo P.*. «Alle schrien herum und rannten weg.» In unmittelbarer Nähe befanden sich auch Kinder, wie man auf dem Clip sieht. Offenbar wurden mehrere Personen verletzt. «Ein Mann hatte einen Verband am Hals», so eine Leserin." Gebeurde vanochtend rond half negen, eerste berichten melden vier gewonden. We updaten.

UPDATE 11:25: De politie heeft de dader aangehouden. Het is een 31-jarige man met de Zwitserse nationaliteit. Er zijn uiteindelijk drie gewonden (mannen van 28, 43 en 52 jaar) naar het ziekenhuis gebracht, een van hen is er ernstig aan toe.