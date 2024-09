Zeg, stelletje zolderkamerdetectives, we wéten het gewoon niet. Er holt eens iemand een menigte in met twee vleesmessen, en ja, goed, die gebruikt dan toevallig Allahoe Akbar als strijdkreet, maar so what? Alsof je niet verward kunt zijn én Allah een hele toffe peer kunt vinden. Sterker: is enige mate van verwarring niet een basisvoorwaarde om Allah een toffe peer te vinden? Nou dan. En bovendien: dadermans is heus niet de enige die dat weleens roept hoor. Neem Aboutaleb: "Dat zeg ik zelf honderd keer per dag. Dat zegt dus niets."

Lastig hè, leven met onzekerheid? Weet u wat daar tegen helpt? Precies. Allahoe Akbar.