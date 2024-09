Altijd maar weer die keientrekkers, je kan je kont niet keren of er komt er weer eentje met twee getrokken messen op je afgerend. De Allahoe Akbar-schreeuwer die gisteren huishield op de Erasmusbrug blijkt dan ook een 22-jarige man uit Amersfoort die al bekend was bij de politie. Over 's mans motief tast de politie dan weer in het duister, maar: "We nemen in het onderzoek mee dat hij Allahoe Akbar heeft geroepen,” aldus een woordvoerder.

Een 32-jarige Rotterdammer die op dat moment aan het skaten was overleed aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer is een 33-jarige Zwitser. Godzijdank was totale held Reniël in de buurt en geef die man alsjeblieft zo snel mogelijk een standbeeld.

Uit de T:

"De Amersfoorter verliet de parkeergarage en viel meteen een man aan die aan het skaten was op het Willemsplein, terwijl hij herhaaldelijk ’Allahoe Akbar’ riep, zo vertellen getuigen. „Ik hoorde hoe de rolschaatsen van het slachtoffer tegen het ijzer van de brug aankwamen. Ik hoorde een piepend geluid”, vertelt personal trainer Reniël, die op dat moment een klant aan het lesgeven was. „Ik keek op en zag hoe een licht getinte man, in een donkere jas met capuchon op, op hem aan het insteken was. Hij heeft zeker wel twintig keer gestoken.”"