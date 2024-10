De KleinburgerlijkheidsBokaal 2024 gaat naar: een stel Rotterdammers. God wat kunnen die mensen veel leren van de hoofdstad, waar landgenoten die tussen de hoeren wonen en de godganse dag omringd worden door geile Amerikaanse huisvaders die Brad heten alleen een beetje mopperen. Nee, dan de stad van daden eindeloos geklaag. Daar is de baas van een escortservice komen wonen en nu is de hele buurt over de zeik want mevrouw werkt vanuit huis. Voor de duidelijkheid: ze is zelf geen sekswerker, maar stuurt vanaf haar zolderkamer een aantal semi-knappe dames aan die de afgelopen jaren uitstekende levenskeuzes hebben gemaakt. Is dus net alsof er een callcenter naast je zit, maar dan iets geiler. Nou, de buurt heeft de weg naar het AD weten te vinden hoor:

"Het beïnvloedt onze levens. Niet alleen in de buurt, zelfs op de hockey gaat het hierover. De hele stad weet het. Constant word je er op aangesproken."

"Ik heb drie jonge dochters. Dan wil je geen escortbedrijf naast je. De waarde van mijn woning gaat omlaag."

"Zij zoekt studenten om voor haar te komen werken. Mag ze dan ook een banner aan de gevel hangen met ‘meiden gezocht’ erop?" (Nee, natuurlijk niet, sukkel, red.)

Deze mensen graag: deporteren naar de Waddeneilanden. En lieve Zoë Vialet, als je om ruimte verlegen zit ben je altijd welkom hier bij ons op GSHQ.