Het was vanochtend raak in de Rotterdamse Rochussentraat, alwaar een radicale randdebiel op scooter twee agenten heeft neergestoken nadat hij het kennelijk geen al te best idee vond zich te laten fouilleren. De agenten zagen de 24-jarige Rotterdammer al eerder verdacht gedrag vertonen en besloten hem daarom te controleren. De steker reikte daarop naar zijn broekband en haalde een mes tevoorschijn waarmee hij de twee agenten in hun been stak. De beensteker is gelukkig aangehouden en wordt verdacht van een poging tot doodslag. De agenten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis ter behandeling van hun steekwonden. Waarschijnlijk zijn de twee agenten wel wat gewend qua wonden, want het gaat hier om twee hondengeleiders van de Honden Brigade. Een messteek valt vast in het niet bij een hondenbeet, vrienden in het blauw!

Gaat overigens sowieso erg lekker deze maandagochtend: in een portiekwoning aan de Bergselaan is een flinke brand ontstaan. Vier mensen zijn vannacht gewond geraakt en maar liefst acht woningen werden ontruimd. Jeminee zeg, even geen veilige haven vandaag, dat Rotterdam.

Update - De agenten hebben het ziekenhuis inmiddels alweer verlaten, zo weet De Telegraaf. Wat een doorbijters zijn het toch, die hondengeleiders!