Nee hè... In het pittoreske Amsterdam-Noord, waar de vogeltjes altijd fluiten, de bloemen altijd in volle bloei staan en de tuintjes nog weleens worden aangeharkt (zie foto hierboven) heeft een "verwarde man" (uiteraard) drie agenten weten te verwonden. De politie was naar de flat aan de Warnsborn getogen om een 55-jarige bewoner in de boeien te slaan en rustig af te voeren voor een praatje of een bak koffie, nadat er meldingen waren gedaan dat deze ontevreden Amsterdammer allerlei troep op straat aan het dumpen was om 01:30 's nachts. Dat is natuurlijk best eh... laat. De zwakzinnige in kwestie liet zich niet zomaar meenemen door oom agent en zette het op een lopen knokpartij, die uitmondde in twee neergestoken agenten en een derde met andere verwondingen... Daarop werd die dwaas uitgeschakeld met een stroomstootwapen en alsnog gearresteerd. Twee agenten werden na het gevecht naar het ziekenhuis afgevoerd en een derde moest ter plekke worden behandeld na een strijd voor zijn leven. Heet avondje Noord, doorgaans zo'n braaf stukje Amsterdam.