If it looks like a nepagent, asks for your pinpas & pincode like a nepagent, and goes to the Geldmaat to pin your money like a nepagent, then it probably is a nepagent. Lieve oudjes trap er niet in. Agenten zien eruit als agenten en nepagenten zien eruit als schooiers. Nepagent 1 haalde in Doorwerth een bankpas, sieraden en de trouwring van een overleden echtgenoot op. Nepagent 2 haalde in Voorburg een pinpas op (en die gokverslaafde junk kocht daar TOTO-formulieren van). ZoekZoek & ZoekZoek!