Je mag in dit land niet eens meer van moord verdachte mensen doodschieten op een terras met jonge kinderen en daarom is de politie nog steeds op zoek naar "een man van ongeveer 1.80 met een normaal tot stevig postuur, een baard en zwarte kleding waarvan de broek zeer vermoedelijk van het merk Adidas is. Ook droeg hij zwartkleurige schoenen met een witte zool." Nu dacht u misschien de hele tijd wat is een broek die zeer vermoedelijk van het merk Adidas is nou weer waarom hebben jullie dat vermoeden dan politie maar dat is omdat de man dus op de foto staat met een broek waarop een logo staat dat zeer vermoedelijk van het merk Adidas is en omdat het wel eens wil helpen als je die foto dan ook echt deelt heeft de politie dat nu maar alsnog gedaan. ZoekZoek.