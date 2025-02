Op dinsdag 21 januari zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door een groepje Mensen van Blur in de metro. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos, maar nu is de politie toch naar ze op zoek. "Daarna schopt en slaat het duo haar totdat ze bewusteloos raakt. Haar vriendin die wil helpen wordt ook mishandeld en verliest eveneens het bewustzijn." Dus kent u of bent u deze meisjes (en/of de tevens geblurde jongen na de breek) neemt u dan contact op met de politie.