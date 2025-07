Hee kijk een update over Elvis E., niet te verwarren met gospelzanger Elvis E (?), de gozer die in november een stoeptegel op het hoofd gooide van een willekeurige, slapende dakloze nabij het Maritiem Museum in Rotterdam waarna de arme zwerver in coma belandde. De dader blijkt in Frankrijk al vervolgd te worden voor 'ZEVEN AANSLAGEN' en heeft daar onder andere een dode op zijn geweten. Toch fijn dat zulke gasten voordat ze in de bak verdwijnen nog ff een brute misdaad kunnen plegen in Nederland. Enniewee, omdat de verdenkingen in Frankrijk zwaarder zijn en het dossier hiero toch op een hele hoge stapel op een stoffige plank zou komen te liggen, is de zaak volledig overgedragen aan de Fransen. Het onderzoek zal waarschijnlijk alsnog 1 tot 2 jaar duren, maar afijn. Opdat hij mag wegrotten in de Franse nor, het liefst die oerwoudgevangenis in Frans-Guyana.