Dit is nou: aanpakken. De Franse regering kondigt plannen aan voor een nieuwe high-security supergevangenis in de jungle van Frans-Guyana. Het complex moet 400 miljoen euro kosten en biedt mogelijkheid om 500 lieden uit de drugsmaffia dan wel de islamistische terreurkliek gevangen te houden, als het goed is al vanaf 2028. Net als bij de Amerikanen is de strafkolonie dus officieel TERUG. Ach, die goede ouwe tijd. Staatsgevaarlijke types lekker laten wegrotten op Elba en Sint-Helena. Nu horen we u denken, 'zo'n strafkolonie, is dat niks voor ons?'. Helaas voor Nederland hebben wij, in tegenstelling tot de Fransen, geen braakliggende stukken jungle meer voor het uitkiezen. Enkel nog wat bergen met stukjes strand eraan, een paar steenpuisten in het Caribisch gebied. Maar we hebben wel: Vlieland. Noem nou eens één goede reden om Vlieland NIET om te toveren tot ons eigen Guantanamo. Het is relatief klein, nutteloos, dichtbij maar toch makkelijk op slot te gooien. Natuurlijk is het maar de helft van de dag omringd door de zee, maar ook het wad is een lastig obstakel. (Heeft u weleens gewadloopt / wad gelopen? Wat een godsonmogelijke koleremiddag heb je dan. Bij elke stap zak je tot je adamsappel in de wurmenstront, met een beetje pech ook nog in het bijzijn van een of andere meurende Vroege Vogels FREAK die zijn bek maar niet houdt over waarom die wurmenstront zo mooi en kostbaar is. Rot op met je wad.) Afijn, geen enkele jihadist of mocromaffiaan die zichzelf daaruit krijgt. COENRADIE, ga het regelen!