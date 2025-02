Er is wel wat aan de hand, he?

Gisteren nog Berlijn, vandaag het Franse Mulhouse. Een 37-jarige Algerijn (die volgens Franse media het land al had moeten verlaten) stak op een markt mensen neer terwijl hij "Allahu Akbar" riep. Hij heeft daarbij een persoon vermoord en vijf verwond waarvan twee levensbedreigend. Alle gewonden zouden agenten zijn. Een agent zou in de borstkas zijn gestoken, de ander in zijn halsslagader. De verdachte is aangehouden. Volgens AFP had de Franse terrorismebestrijding hem al langer in het vizier. Lekker gewerkt, Fransozen...