Het was weer raak in Duitsland. Op de vooravond van de Bundeswahl werd in Berlijn een 30-jarige Spaanse toerist in zijn nek gestoken tussen het Holocaustmonument en de Amerikaanse ambassade. De toestand van het slachtoffer was kritiek, maar inmiddels is de Spanjaard buiten levensgevaar. De verdachte blijkt, sarcastisch roffeltje, alweer een asielzoeker. De 19-jarige Syriër Wassim Al M. is volgens Bild als vluchteling naar Duitsland gekomen en verbleef in een asielopvang in Leipzig. De politie gaat uit van 'politiek gemotiveerde criminaliteit'. GOH.

UPDATE: Ondertussen is in Potsdam een flatgebouw ontruimd in verband met een explosief. Was mogelijk bedoeld voor een aanslag op de Israëlische ambassade.