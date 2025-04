Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq

In Vancouver, Canada, zijn meerdere mensen om het leven gekomen nadat een auto door de menigte is geraasd tijdens Lapu Lapu. Dat is een feest en cultureel evenement van de Filipijnse gemeenschap. De politie van Vancouver communiceert dat de dader is aangehouden. Later meer.

Update 06:55 - Het is zondag maar NSFW-beelden na de klik

Update 06:58 - Er gaan beelden rond van de mogelijke dader. Hij staat tegen een hek, wordt belaagd en mompelt: "Sorry." De tekst in de tweet: "Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in some way."

Update 07:09 - Meer bruut beeld hiero. Hoor hoe de vrouw op het einde van het filmpje moet kokhalzen

Update 08:01 - Voorlopig dodental is 8, met 6 anderen in kritieke conditie

Update 08:30 - De motorkap