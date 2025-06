We hebben er lang op mogen wachten maar er lijkt nu eindelijk meer duidelijk te worden over de motieven van Roman D., de Oekraïner die eind maart 5 willekeurige voorbijgangers neerstak nabij de Dam in Amsterdam. Wat blijkt: de man uit Charkov/Kharkiv zat in het Oekraïense leger maar wilde graag niet meer in het Oekraïense leger. Hij keerde daarom niet terug na een kort verlof en koesterde de wens om ergens in Europa in de bajes te belanden zodat hij de rest van zijn leven verzorgd kon worden in een van onze mooie penitentiaire resorts. Juist, een TOTALE GEK dus. Nieuwsuur sprak onder andere met de voormalig commandant van Roman D., die wist te vertellen dat hij eerder van plan was om iemand om te leggen in Noorwegen. Hij zou zich hebben ingelezen over de verschillende gevangenisregimes in Europa om zo de meest aantrekkelijke opties uit te zoeken. Zijn droom mag nu dus uitkomen in Nederland. We hopen dat het vies, vuil en smerig tegenvalt.