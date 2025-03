Gaat weer matig in de Stad van de Hoop Steekpartijen, waar meerdere gewonden op straat liggen na een steekpartij op klaarlichte dag. De politie maakt melding van een 'afzetting, ook op de Dam'. Femke Halsema is uit de Amsterdamse raadsvergadering Algemene Zaken gehaald. Later meer.

Update 15:52 - Het zou volgens een getuige gaan om drie gewonden. Halsema heeft de raadsvergadering definitief verlaten, zo meldt Telegraaf-verslaggever Marijn Schrijver

Update 15:53 - AT5 meldt dat er 'vermoedelijk meerdere gewonden' zijn gevallen en dat een deel van de Dam is afgezet

Update 15:55 - Hier een foto van traumahelikopter op de Dam

Update 15:56 - Op beelden van de livecam op de Dam zijn 'zeker veertien politieauto’s te zien en een agent op de motor'

Update 16:07 - Foto 'plaats delict'.

Update 16:09 - Politie: 5 gewonden, verdachte aangehouden. Aanvankelijk kreeg de politie melding van een beroving, vertelt een woordvoerder aan de Telegraaf.

Update 16:15 - 1 gewonde 'aanspreekbaar' afgevoerd.

Update 16:28 - Traumaheli vertrekt weer.

Update 16:30 - Getuigen via Parool: 'meisje en oudere vrouw plots neergestoken' en dader was 'man met capuchon'.

Update 16:31 - Hierboven vermoedelijk beeld van een dader. Bijschrift Snapchat: 'Hij heeft blijkbaar een vrouw van 80 gestoken'.