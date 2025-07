Vanavond is er in #Alblasserdam tijdens een voorstelling aan #DeHaven 1 persoon ernstig gewond geraakt tijdens een steekincident. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Politie doet onderzoek naar de toedracht.

We onderbreken het altijd gezellige stamcafé even voor het veel minder gezellige Nederland, meer specifiek Alblasserdam, waar in Cultureel Centrum Landvast zojuist tijdens een eindejaarsmusical van basischool Het Palet een docent van groep 8 is neergestoken. Nu zijn wij ook weleens bij een eindejaarsmusical van een basisschool geweest en hoewel zoiets ontegenzeggelijk enige agressie oproept is geweld natuurlijk nooit de oplossing. Volstrekt gestoord verhaal, waarvan de toedracht ongetwijfeld snel duidelijk wordt. Volgens het AD ging het in ieder geval om "een conflict tussen twee ouders dat al langer speelt". Alleen maar verliezers, en een paar dozijn getraumatiseerde kinderen. De docent is afgevoerd naar het ziekenhuis, politie heeft inmiddels één man gearresteerd.